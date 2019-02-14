В СБУ отреагировали на обвинение Мангера в адрес сотрудника службы

"Заявление Мангера ... является абсурдным, беспочвенным и клеветническим".

В СБУ отреагировали на обвинение Мангера в адрес сотрудника службы
Фото: LB.ua

В Службе безопасности Украины отреагировали на заявление подозреваемого в организации убийства херсонской чиновницы Катерины Гандзюк Владислава Мангера о причастности к убийству активистки их сотрудника Даниила Доценко.

По словам пресс-секретаря службы Елены Гитлянской, обвинение Мангера в адрес сотрудника службы является абсурдным.

"Заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения вызывает даже не удивление, а возмущение. Оно является абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - написала Гитлянская в фейсбуке.

Гитлянская не исключает, что целью этого заявления со стороны Мангера была попытка нивелировать "тот большой объем доказательной базы, которую против него собрала СБУ и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган".

Ранее сегодня Мангер заявил, что убийство Гандзюк организовал генерал СБУ Даниил Доценко.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится за границей. Адвокаты отрицают причастность Левина к убийству Гандзюк. Мангер не задержан и находится на свободе, он также отрицает свою причастность.

28 января на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады ее отец Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.


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