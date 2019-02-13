ВСП отстранил и отправил на повышение квалификации одного из судей, вынесших приговор Януковичу

Высший совет правосудия отстранил на 6 месяцев судью Оболонского районного суда Киева Константина Васалатия, вынесшего приговор бывшему президенту Виктору Януковичу, и обязал пройти курсы повышения квалификации. Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Сегодня вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение привлечь судью Васалатия к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления о временном, сроком на 6 месяцев, отстранении от правосудия.

Кроме того, судью лишили права на получение доплат к должностному окладу.

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Васалатия направили в Национальную школу судей для прохождения курса повышения квалификации относительно судейской этики и применения гражданского процессуального законодательства. После курсов судья обязан будет пройти квалификационное оценивание для подтверждения способности осуществлять правосудие в соответствующем суде.

Мотивы такого решения в пресс-релизе не указаны.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд в составе коллегии судей Владислава Девятко, Константина Васалатия и Максима Титова вынес приговор Януковичу, заочно приговорив его к 13 годам тюрьмы. Суд признал Януковича виновным с госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны, но оправдан в части посягательства на территориальную целостность Украины.