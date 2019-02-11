Польша задержала чеченца - гражданина РоSSии по подозрению в терроризме

Из соображений безопасности арест не разглашали в течение двух недель.

Польша задержала чеченца - гражданина РоSSии по подозрению в терроризме
Фото: obozrevatel.com

Агентство внутренней безопасности Польши в сотрудничестве с пограничниками задержало гражданина РоSSии чеченской национальности, подозреваемого в терроризме.

Об этом сообщает Onet.pl.

"Задержание Нурмагомеда М. состоялось 30 января, ранее из соображений безопасности мы не сообщали о действиях Агентства внутренней безопасности", - сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

По его словам, сейчас суд принял решение о депортации чеченца, сейчас он находится под арестом.

Установлено, что подозреваемый на территории Польши занимался деятельностью террористического характера в пользу террористической организации. Сообщается, что он взаимодействовал с другим чеченцем - Азаматом Б., которого Польша выслала из страны ранее по подозрению в связях с "Исламским государством".

Напомним, в середине января районный суд Грозного обязал местное отделение роSSийского газового монополиста "Газпрома" списать задолженность населения за газ в размере 9 миллиардов рублей.


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