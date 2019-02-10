Из-за обстрела боевиков на Донбассе ранения получили трое украинских военных

По данным разведки, 9 февраля, двух оккупантов уничтожено и двое получили ранения.

Из-за обстрела боевиков на Донбассе ранения получили трое украинских военных
Фото: Олена Максименко

За минувшие сутки, 9 февраля, роSSийские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе пять раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщили в штабе ООС, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников вели: из минометов калибра 120 мм - в районе поселка Пески; из минометов калибра 82 мм - вблизи Авдеевки; из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе села Павлополь; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Чермалык.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции: дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты БМП-1, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Новотошковское; из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Крымское; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе поселка Травневое", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов роSSийско-оккупационных войск трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств, отметили в штабе.

По данным разведки, 9 февраля, двух оккупантов уничтожено и двое получили ранения. Также, по уточненным данным, 8 февраля украинскими военными уничтожено одну боевую бронированную машину противника.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

Вчера сообщалось о семи обстрелах боевиками позиций ВСУ на Донбассе.


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