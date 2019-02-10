ОБСЕ советует Украине пересмотреть позицию относительно роSSийских наблюдателей на выборах

Председатель организации "выразил сожаление" по поводу соответствующего закона.

ОБСЕ советует Украине пересмотреть позицию относительно роSSийских наблюдателей на выборах
ОБСЕ советует Украине пересмотреть позицию относительно роSSийских наблюдателей на выборах
Фото: facebook.com/oscesmm

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак предложил украинской стороне пересмотреть решение об отказе роSSийским наблюдателям работать на выборах президента Украины 31 марта. Об этом пишет Радио Свобода.

Лайчак во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным "выразил сожаление", что украинский парламент 7 февраля принял закон, который запрещает выдавать гражданам РоSSии аккредитацию в качестве наблюдателей от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

"Председатель ОБСЕ призвал руководство Украины к поиску всех возможных путей, которые обеспечат аккредитацию всех наблюдателей от Бюро ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Однако, глава МИД Украины заявил, что его страна готова принять на выборах любое количество международных наблюдателей от любых стран, но не от РоSSии. Климкин предложил "поставить точку во всех дискуссиях" на эту тему.

8 февраля он сообщил в Фейсбуке, что в начале января письмом проинформировал директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что МИД не будет принимать документы от роSSийских официальных наблюдателей.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

8 февраля сообщалось, что двое роSSийских наблюдателей (Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из "Института общественной электоральной дипломатии") в составе долгосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ намерены в понедельник, 11 февраля, вылететь в Киев.


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