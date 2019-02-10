Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти

Вчера вечером дом главы МВД обстреляли салютами.

Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти
Арсен Аваков
Фото: Макс Левин

Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Аваков сообщил, что в Кривом Роге на подходе к митингу одного из кандидатов в президенты остановили гражданина с 10 литрами зеленки.

"В 4 городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов… С ума посходили совсем?", - возмутился глава МВД.

"Мне позвонил один товарищ – это говорит беспредел, почему полиция выводит с митинга кандидата Х. людей? Они же просто стоят и не нападают пока ни на кого. Возмущается. А то что в карманах у "просто стоящих" порученцев одного штаба против другого – финка и кастет с петардой, газ черемуха и флаконы с зеленкой – посреди собрания тысячи людей - ничего?", - отметил Аваков.

Он добавил, что политики вместо честной конкуренции "разматывают спираль ненависти в обществе" и устраивают " провинциальный драмтеатр".

"Ведь это вы [политики], называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги. Эти люди ходят рядом с нами, здороваются, улыбаются и посылают к оппоненту - оскорблять, кидать в тысячную толпу петарды, обливать химикатами и лгать " – заявил Аваков.

Напомним, вечером 9 февраля активисты в знак протеста против задержания участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" обстреляли из салютных установок спецкомлекс "Фортеця", где проживает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее в этот день сотрудники полиции задержали не менее 50 человек в центре Киева. 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа.

В результате около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили.

Госбюрорасследований открыло уголовное производство по факту превышения полицейскими полномочий. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела за попытку захвата райотдела.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
Порошенко выиграл суд против ВВС за клеветуПорошенко выиграл суд против ВВС за клевету
Блок рекламы


Похожие новости
Дом Авакова обстреляли салютамиДом Авакова обстреляли салютами
Лауреата Нобелевской премии обвинили в сексуальных домогательствахЛауреата Нобелевской премии обвинили в сексуальных домогательствах
Президенты Украины, Польши и Литвы посетят "ЛитПолУкрбриг"Президенты Украины, Польши и Литвы посетят "ЛитПолУкрбриг"
Партия, выдвинувшая Гнапа в президенты, потребовала от него снять кандидатуруПартия, выдвинувшая Гнапа в президенты, потребовала от него снять кандидатуру
Кандидат в президенты Дмитрий Гнап попал в финансовый скандал с журналистской премией на 15 тыс. евроКандидат в президенты Дмитрий Гнап попал в финансовый скандал с журналистской премией на 15 тыс. евро
ЦИК отказал в регистрации еще 10 кандидатам в президентыЦИК отказал в регистрации еще 10 кандидатам в президенты
Аваков назвал отстранение Супрун "абсурдным решением"Аваков назвал отстранение Супрун "абсурдным решением"
ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в президентыЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты
Герасимов обвинил Тимошенко в подкупе избирателейГерасимов обвинил Тимошенко в подкупе избирателей
Аваков заявил о попытках развернуть систему масштабного подкупа избирателейАваков заявил о попытках развернуть систему масштабного подкупа избирателей
Последние новости
Подгружаем последние новости