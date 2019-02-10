РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"

"Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", - заявили в МИД РФ.

РоSSия заявила о "проблемах с поставками" для Европы, в случае создания препон "Северному потоку-2"
Фото: ritmeurasia.org

В МИД РФ предостерегли ЕС от противодействия реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил замглавы МИД РоSSии Александр Панкин в интервью РИА "Новости", пишет Немецкая волна.

Говоря о проекте "Северный поток - 2", Панкин заявил, что, если ему "будут чинить препоны", чтобы "заставить РоSSию качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет".

Он указал на возможные трудности, которые возникнут у европейских потребителей в том случае, если одновременно РФ и Украина не смогут договориться по транзиту газа и "будут оставаться проблемы с "Северным потоком - 2".

При этом он заявил, что РоSSия готова продолжать транзит поставок газа в Европу через Украину

"Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам", - заявил Панкин, выразив предположение, что к следующим переговорам, после президентских выборов, позиция украинской стороны может поменяться.

Панкин предположил, что к следующему раунду переговоров по транзиту в мае могут произойти "изменения в позиции", "определенное институциональное развитие, юридическое развитие процессов" в Украине, .

Газопровод, который критикуют ряд европейских стран, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком", работы планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

Накануне Евросоюз поддержал компромиссное решение по проекту, внеся поправки в Третий энергопакет ЕС. Согласно им, за идущий из третьей страны газопровод отвечает то государство-член ЕС, на территории которого эта транспортная магистраль впервые подключается к европейским энергосетям. Таким образом, регулировать "Северный поток - 2" будет Берлин, а не Брюссель.


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