Дом Авакова обстреляли салютами

Активисты требовали назвать заказчиков убийства Кати Гандзюк и отпустить задержанных соратников.

Активисты в знак протеста против задержания участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" обстреляли из салютных установок спецкомлекс "Фортеця", где проживает министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает РБК-Украина.

Фото: rbc.ua Активисты под домом Авакова

Около 21:00 собравшиеся у дома Авакова устроили митинг с требованием расследовать убийство херсонской активистки, в ходе которого нанесли на забор надпись "БЮТ заказал Гандзюк". А после этого зажгли файеры, скандируя "Кто заказал Гандзюк?" и "Свободу политзаключенным".

Фото: rbc.ua Салют под домом Авакова

Фото: rbc.ua Надпись на заборе

После этого они вернулись к райотделу, где находятся их задержанные ранее соратники.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор). Однако заказчик так и не был назван.

Сегодня днем перед митингом Юлии Тимошенко на Контрактовой площади полиция задержала порядка 10 активистов. Организаторы акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"заявили, что задержанные собирались развернуть на митинге лидера "Батькивщины" плакаты, посвященные Гандзюк. Полиция заявляет, что у активистов изъяла пистолет и холодное оружие. Их поместили в Подольский РОП.

Позже у здания полиции произошла стычка между собравшимися под отделом полиции активистами и силовиками, в ходе которой сотрудники полиции, применив силу, задержали еще 40 человек.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время акции под Подольским райотделом. По факту нарушения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 365 УК Украины. А полиция возбудила против задержанных дело за "попытку захвата райотдела".