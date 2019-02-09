ГБР открыло дело о превышении полномочий полицией у Подольского райотдела
Ранее на ул. Хорива задержали 40 участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство после многочисленных обвинений в адрес полиции в избиении митингующих возле отделения полиции на ул. Хорива в Киеве.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
"Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержание публичного обвинения в соответствующих производствах внесены в ЕРДР сведения о совершении работниками правоохранительных органов уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий)", - заявила Сарган.
Уже сформирована следственная группа из сотрудников Государственного бюро расследований. Следственные действия продолжаются.
"Возле Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим", - добавила Сарган.
Ранее сегодня на Контрактовой площади перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями полиция задержала людей с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?" В полиции заявили, что у задержанных обнаружили пистолет, ножи, зеленку и газовые баллончики.
После этого возле отделения на ул. Хорива собрались сторонники задержанных, которые пошли на штурм участка. Между ними и правоохранителями возникла потасовка с применением силы и пострадавшими. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.
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Политика
09.02.2019 20:01