Госпогранслужба снова зафиксировала использование лазерного оружие на Донбассе
Точных мест выхода луча установить не удалось.
Украинские пограничники в очередной раз зафиксировали признаки использования роSSийскими наемниками лазерного оружия на Донбассе. Об этом сообщает Госпогранслужба.
"До 4 часов утра в субботу, начиная с 22.00 8 февраля в районе КПВВ «Станица Луганская» пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты", - говорится в сообщении.
Из-за особенностей рельефа местности, где находятся оккупанты, а также опасности использования оптических и тепловизионных приборов, точных мест выхода луча установить не удалось, информируют в ведомстве.
Отмечается, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил неоднократно фиксировали подобные случаи.
Так, в течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за роSSийско-террористическими войсками, используя оптические приборы.
Информация о возможном использовании роSSийско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения доведена до международных и правозащитных организаций, добавили в ГПСУ.
Напомним, в марте 2018 на Донбассе пограничник пострадал от лазерного оружия. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза.
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Политика
09.02.2019 18:26