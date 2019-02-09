Дипломатов ЕС предупредили о роSSийских и китайских шпионах в Брюсселе

Дипломатов предостерегли от посещения ряда мест в городе.

Дипломатов ЕС предупредили о роSSийских и китайских шпионах в Брюсселе
Фото: dniester.ru

Европейская служба внешних связей (EEAS) в Брюсселе предупредила европейских дипломатов и военных о шпионаже со стороны роSSийских и китайских спецслужб. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на дипломатов и информацию EEAS.

По информации Европейской службы внешних связей, в Брюсселе находятся около 250 китайских и 200 роSSийских шпионов. Дипломаты рассказали изданию, что их предостерегли от посещения ряда мест, в частности, кафе рядом с главным зданием Еврокомиссии (Berlaymont) и зданием EEAS.

Как сообщает Die Welt со ссылкой на данные служб внутренней безопасности, роSSийские и китайские агенты работают в Брюсселе в основном в посольствах и торговых представительствах своих стран. Издание утверждает, что атташе, сопровождающие дипломатов из третьих стран на приемах в посольствах, часто являются агентами под прикрытием.

Как отмечает Die Welt, помимо роSSийских и китайских, в Брюсселе работают также агенты из Марокко и США.

Напомним, США обвинила Huawei в шпионаже. В Минюсте США считают, что компания занималась на территории США промышленным шпионажем и совершила мошенничество, пытаясь обойти санкции против Ирана.

И з-за скандала с Huawei подал в отставку посол Канады в Китае Джон Маккалум.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"
Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИЭкс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Волкер изменил мнение о присутствии роSSийских наблюдателей на выборах в Украине
Волкер призвал допустить роSSийских наблюдателей на выборы в УкраинеВолкер призвал допустить роSSийских наблюдателей на выборы в Украине
Немецкие истребители 30 раз поднимались для перехвата роSSийских самолетов над БалтикойНемецкие истребители 30 раз поднимались для перехвата роSSийских самолетов над Балтикой
МИД не будет регистрировать роSSийских наблюдателей на выборах, - КлимкинМИД не будет регистрировать роSSийских наблюдателей на выборах, - Климкин
США и Канада поднимали военную авиацию из-за роSSийских бомбардировщиковСША и Канада поднимали военную авиацию из-за роSSийских бомбардировщиков
На Дальнем Востоке столкнулись два роSSийских военных самолета Су-34На Дальнем Востоке столкнулись два роSSийских военных самолета Су-34
Нардеп Галасюк призвал воспрепятствовать закупке "Укрзализныцей" китайских колесНардеп Галасюк призвал воспрепятствовать закупке "Укрзализныцей" китайских колес
Белорусская оппозиция призвала власти ограничить трансляцию роSSийских каналовБелорусская оппозиция призвала власти ограничить трансляцию роSSийских каналов
В роSSийских тюрьмах за политические взгляды удерживают более 80 украинцев, - ДенисоваВ роSSийских тюрьмах за политические взгляды удерживают более 80 украинцев, - Денисова
Украина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - КлимкинУкраина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - Климкин
Последние новости
Подгружаем последние новости