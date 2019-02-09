Под райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больнице

Ранее в этот райотдел привезли группу активистов, которых задержали на Контрактовой площади .

Под райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больнице
Фото: Нацполиция Киева

Правоохранители задержали в Киеве около 40 человек в результате столкновений под управлением полиции на улице Хорива. Троих полицейских госпитализировали. Открыто три уголовных производства, сообщили в Нацполиции.

Ранее в в этот райотдел привезли группу активистов, которых задержали на Контрактовой площади .

"После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики в отношении правоохранителей", - отметили в полиции.

"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими... В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", - указали в полиции.

Отмечается, что у задержанных изъяли "наган" и ножи. В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" увезли в больницу, добавили в ведомстве.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Roman SinicynFacebook
Фото: Roman SinicynFacebook

Напомним, ранее организаторы акции "Кто заказал Катю Гандзюк" заявили, что правоохранители, применяя физическую силу, задержали группу активистов возле райотдела. А также опубликовали видео инцидента.


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