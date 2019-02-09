США не должны исключать военного вмешательства РоSSии в Венесуэлу, - американский адмирал

«От РоSSии можно ожидать чего угодно».

Соединенные Штаты не должны исключать военного вмешательства РоSSии в ситуацию в Венесуэле. Адмирал ВМС Крэйг Фоллер, новый глава объединенного командования США в Центральной и Южной Америке (Южного командования), сказал об этом в эксклюзивном интервью Голосу Америки.

Адмирал сравнил РоSSию с «раненым, слабеющим медведем, который… ополчился против» становления новой демократии в Латинской Америке.

«Думаю, от РоSSии можно ждать чего угодно», - сказал Фоллер, добавив, что американцы «уже увидели, что они (россияне) сделали (в Сирии), и нам нужно быть готовыми к тому, что это вновь может произойти в будущем».

Адмирал Фоллер подчеркнул, что США сейчас «сосредоточены на поддержке политического и дипломатического решения» кризиса в Венесуэле.

«Мы занимаемся тем, что происходит прямо сейчас ­– (пытаемся) облегчить страдания людей», - добавил адмирал. Он отметил, что американские военные не вмешиваются в политику.

Адмирал отметил, что Венесуэла, Куба и Никарагуа – все три латиноамериканских государства, в которых отсутствует демократия – очевидно подвержены влиянию со стороны РоSSии и частично КНР .

«Думаю, от РоSSии можно ждать чего угодно. В нашей стратегии национальной обороны особое внимание уделяется соперничеству с Россией и Китаем… Хотя это разные случаи. Китай – растущая экономическая сила, у которой есть законное право на собственные бизнес-интересы по всему миру… При этом они отказываются соблюдать правила игры… РоSSия, с другой стороны, фактически раненый, слабеющий медведь, который пошел в атаку, и я не могу предсказать дальнейшие действия Москвы», – сказал адмирал Фоллер.

Он добавил, что в РоSSия создала в Никарагуа центр по борьбе с преступностью и терроризмом. У США «есть вопросы» к работе этого центра, рассказал Фоллер.