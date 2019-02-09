Из-за пропажи 10 ценных предметов в Лавре открыто уголовное производство

Полиция открыла уголовное производство из-за обнаружения в Киево-Печерской лавре недостачи 10 предметов, представляющих культурную ценность.Об этом сообщает СБУ в субботу, 9 февраля.

"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.

Статья предусматривает ограничение свободы сроком до 8 лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

Отмечается, что ценности были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской Лавры.

Ранее сообщалось, что среди пропавших предметов восемь икон 19 века, деревянный потир и крест.

Министерство культуры Украины впервые за 30 лет начало проверку имущества в Киево-Печерской лавре, которую до сих пор арендует УПЦ МП. Ранее в Министерстве культуры допустили возможность расторжения такой аренды.