Дания, Швеция и Швейцария выделят $14 млн для Донбасса

Проект в рамках Программы развития ООН рассчитан до 2022 года.

Правительства Дании, Швеции и Швейцарии объявили о начале проекта, в рамках которого для Донбасса будет выделено более $14 млн. Об этом говорится на сайте Программы развития ООН (ПРООН).

"Из-за конфликта на востоке Украины, который длится уже пятый год, гражданское население понесло значительные потери, в частности, за период с 2014 года погибло 3300 мужчин, женщин и детей, получили ранения около 9000 мирных жителей. 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а немало других, живущих в пострадавших от конфликта районах, сталкиваются с разнообразными проблемами", – говорится в сообщении.

Название проекта - "Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины".

Отмечается, что проект в рамках Программы развития ООН рассчитан до 2022 года и призван способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в регионе.

В ООН надеются, что совместный вклад Дании ($9,045 млн), Швеции ($3 млн) и Швейцарии ($2 млн) в размере $14,045 млн позволит начать поиск путей для решения ключевых проблем в Донецкой и Луганской областях.

"Кризис доверия можно преодолеть, только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные мероприятия, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что для реализации гуманитарных проектов в Украине системам ООН необходимы $162 млн.