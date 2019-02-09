В Киеве перед митингом Тимошенко полиция задержала группу националистов
Причины задержания не сообщили.
На Контрактовой площади в Киеве, где должен состояться митинг в поддержку кандидата в президенты Юлии Тимошенко, задержали около 10 активистов. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
"Они двигались в направлении памятника Сковороде, без плакатов. Спецназовцы посадили их в автобус-автозак, отвезли в райотдел на Хорива, 20. В райотделе подтверждают, что задержанные внутри", - сообщил корреспондент.
"Мы проходили мимо Контрактовой площади. К нам подошел патрульный и сказал: "Не ходите туда, потому что вас сейчас будут паковать". За что нас паковать? Мы просто шли. Но подошли несколько полицейских, окружили ребят. Я немного отошел в сторону. Подошла полиция особого назначения. На вопрос: "За что ребят задерживают?", полицейский ответил мне: "Не знаю, нам так сказали". У меня в руке была бумажка с митинга Тимошенко, видимо поэтому меня не задержали", - рассказал очевидец инцидента.
Известно, что они задержанные являются участниками организации "СИЧ". Причины задержания в полиции не сообщают.
Напомним, вчера полиция задержала шесть человек, бросавших дымовые шашки на митинге Тимошенко в Белой Церкви.
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