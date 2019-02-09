Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
По мнению Шахова, всем кандидатам в президенты надо проходить "психиатрическую экспертизу".
Депутат Верховной Рады Сергей Шахов во время прямого эфира вылил стакан воды на оппонента, экс-председателя Государственной фискальной службы Украины и кандидата в президенты Романа Насирова.
Инцидент произошел на телеканале Zik во время диалога политиков о том, каким должно быть пенсионное обеспечение украинцев.
Во время дебатов Насиров заявил, что в течение одного года в Украине можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривен и пенсию до пяти тысяч гривен. Шахов заявил, что Насиров уже работал в нынешнем правительстве, но ничего не изменил.
В ответ Насиров заявил, что именно тогда, когда он начал изменения, то "все видели, что система делала с ним". И именно поэтому он баллотируется в президенты.
На что Шахов отметил, что всем кандидатам в президенты "нужно сегодня освежиться", и
криком "Пройдите психиатра" вылил на Насирова стакан воды. Однако до него долетело несколько капель.
В ответ Насиров заявил, что никому еще не удалось подмочить его репутацию.
Как сообщалось, в июле 2018 нардеп Шахов подрался с министром Насаликом на Прорезной улице в центре Киева.
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Политика
09.02.2019 02:04