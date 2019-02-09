Политтехнолог Манафорт работал в Украине в 2018, - The Washington Post

Если выяснится, что Манафорт врал следствию, это может повлиять на его приговор.

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа и политконсультант украинского экс-президента Виктора Януковича политтехнолог Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему объявили обвинения.

Об этом заявили прокуроры, пишет The Washington Post.

Это выяснилось после обнародования частично отредактированной расшифровки стенограммы закрытых судебных заседаний, на которых рассматривались вопросы, нарушал ли Манафорт заключенное со следствием соглашение.

Стенограммы подтверждают, что партнер Манафорта Константин Килимник, которого ФБР обвиняет в связях с роSSийской разведкой, присутствовал на инаугурации президента Дональда Трампа.

Во время слушаний, зафиксированных в стенограмме, речь шла также о том, что политтехнолог мог врать следствию, чтобы повысить свои шансы на помилование. Также прокурор Эндрю Вайсман заявил: Манафорт мог врать с целью скрыть преступную схему и направить деньги себе в то время, как он выполнял неоплачиваемую работу для предвыборной кампании Трампа.

Если выяснится, что Манафорт все-таки врал следствию, это может повлиять на его приговор.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура получила доступ к документам из "черной бухгалтерии" Партии регионов для Манафорта. Следствие намерено установить, кто имел отношение к регистрации фиктивной фирмы и вел ее хозяйственную деятельность.