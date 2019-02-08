Бельгия намерена поддержать санкции против роSSийских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвату экипажа.

Об этом сообщил народный депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Фейсбуке.

"Встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии продолжалась полтора часа. Интересный и откровенный разговор, из которого мы узнали, что Бельгия поддержит санкции против роSSийских граждан, причастных к атаке на украинские военные суда в Керченском проливе и захвата экипажа", - написал он.

При этом, отметил Арьев, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс считает, что Украине "не стоит строить стену с Россией ".

"Я заметил, что мы строим стену, а военную фортификацию, и строить или нет, и что именно, зависит только от того, в какой ситуации находится та или иная страна. Наша другого выхода не имеет", - сообщил нардеп.

Бельгийской министр также рассказал, что "готов прислушиваться к позиции Украины в Совете Европы относительно роSSийского вопроса и согласился, что РоSSия должна сделать существенные шаги по деоккупации Крыма и выполнению Минских соглашений для того, чтобы ее делегация вернулась в ПАСЕ без санкций".

"На следующей неделе запланирована встреча делегации с бывшим премьер-министром Литвы, депутатом литовского Сейма, большим другом Украины Андрюсом Кубилюсом", - добавил Арьев.

Напомним, США и ЕС рассматривают меры против РоSSии из-за пленных моряков. В частности спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Штаты не будут вести переговоры с РФ , пока украинских моряков не освободят.

25 ноября прошлого года РоSSия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву.

Украина расценила это как акт военной агрессии.