Партия, выдвинувшая Гнапа в президенты, потребовала от него снять кандидатуру

Политическая партия "Сила людей", которая 20 января выдвинула кандидатом в президенты бывшего журналиста Дмитрия Гнапа, потребовала от него снять свою кандидатуру.

Об этом говорится на сайте партии.

Требование связано с финансовым скандалом вокруг Гнапа. В 2015 году проект "Слідство.Інфо", которым он руководил, получил премию в размере 15 тысяч евро. Гнап обещал направить деньги на помощь армии, но передал только 2 тысячи евро. Почти 4000 евро были использованы на текущие расходы "Слідство.Інфо", а остальные 9 тысяч евро все это время находились в банковской ячейке Гнапа. Он их вернул "Слідству" после того, как эта информация стала публичной.

"Сила людей" считает, что в сложившихся обстоятельствах Гнап должен отозвать свое заявление о баллотировании в президенты. После возвращения залога партия обещает вернуть деньги тем, кто вложился в выдвижение Гнапа, но только по личному заявлению. Остальные средства пойдут на участие партии в парламентских выборах.

Напомним, что Гнап стал одним из последних кандидатов, зарегистрированных на выборы президента. Всего их 44.

Отказаться от баллотирования и вернуть залог кандидаты могут до 7 марта.