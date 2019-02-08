Партия, выдвинувшая Гнапа в президенты, потребовала от него снять кандидатуру

"Сила людей" рассчитывает пустить залог на парламентскую кампанию.

Партия, выдвинувшая Гнапа в президенты, потребовала от него снять кандидатуру
Фото: Макс Левин

Политическая партия "Сила людей", которая 20 января выдвинула кандидатом в президенты бывшего журналиста Дмитрия Гнапа, потребовала от него снять свою кандидатуру.

Об этом говорится на сайте партии.

Требование связано с финансовым скандалом вокруг Гнапа. В 2015 году проект "Слідство.Інфо", которым он руководил, получил премию в размере 15 тысяч евро. Гнап обещал направить деньги на помощь армии, но передал только 2 тысячи евро. Почти 4000 евро были использованы на текущие расходы "Слідство.Інфо", а остальные 9 тысяч евро все это время находились в банковской ячейке Гнапа. Он их вернул "Слідству" после того, как эта информация стала публичной.

"Сила людей" считает, что в сложившихся обстоятельствах Гнап должен отозвать свое заявление о баллотировании в президенты. После возвращения залога партия обещает вернуть деньги тем, кто вложился в выдвижение Гнапа, но только по личному заявлению. Остальные средства пойдут на участие партии в парламентских выборах.

Напомним, что Гнап стал одним из последних кандидатов, зарегистрированных на выборы президента. Всего их 44.

Отказаться от баллотирования и вернуть залог кандидаты могут до 7 марта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИЭкс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИ
ГПУ открыла дело против МедведчукаГПУ открыла дело против Медведчука
Блок рекламы


Похожие новости
Гнап отказался снимать кандидатуру с выборов из-за финансового скандалаГнап отказался снимать кандидатуру с выборов из-за финансового скандала
Кандидат в президенты Дмитрий Гнап попал в финансовый скандал с журналистской премией на 15 тыс. евроКандидат в президенты Дмитрий Гнап попал в финансовый скандал с журналистской премией на 15 тыс. евро
ЦИК отказал в регистрации еще 10 кандидатам в президентыЦИК отказал в регистрации еще 10 кандидатам в президенты
Украинский журналист обнародовал видео, как словацкий таможенник требовал у него взятку
ЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в президентыЦИК зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты
Ирина Луценко потребовала у Гриценко в суде 2,5 млн гривенИрина Луценко потребовала у Гриценко в суде 2,5 млн гривен
Гнап подал документы для регистрации кандидатом в президентыГнап подал документы для регистрации кандидатом в президенты
Яценюк решил не баллотироваться в президентыЯценюк решил не баллотироваться в президенты
Симоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президентыСимоненко получил отказ на регистрацию кандидатом в президенты
ЦИК зарегистрировал уже 28 кандидатов в президентыЦИК зарегистрировал уже 28 кандидатов в президенты
Последние новости
Подгружаем последние новости