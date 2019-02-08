Минрегион запретил досрочные начисления за "небаланс" воды

Новая Методика может применяться только после заключения договоров с потребителями.

Минрегион запретил досрочные начисления за "небаланс" воды
Минрегион запретил досрочные начисления за "небаланс" воды
Фото: delo.ua

Тепло- и водопоставщики не могут применять новую методику распределения потребленных в здании коммунальных услуг до заключения новых договоров.

Об этом сообщается на сайте Министерствоа регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Предприятия тепло-, водоснабжения и водоотведения не могут применять новую методику распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг и осуществлять любые дополнительные начисления, ссылаясь на новую методику", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что эта методика была разработана во исполнение закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" и нового закона №2189 "О ЖКУ", который вступит в силу 1 мая 2019 года.

"Методика может применяться только после заключения потребителями новых договоров с исполнителями коммунальных услуг (по требованиям нового закона №2189). К тому времени начисления населению за коммунальные услуги должны осуществляться по действующим договорам и правилам. То есть, тепло- и водопроводные предприятия не могут распределять воду и тепло в соответствии с новой Методики. Это является прямым нарушением условий действующих договоров с потребителями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Киевводоканал" заявил, что жителей столицы обяжут платить за весь объем воды, который потребил их дом, т.к. в Украине 25 января года вступила в действие новая методика распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг.


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