ВСУ проведут в 2019 году четыре учения ПВО с боевыми стрельбами

Первая тренировка пройдет уже в феврале на полигоне Ягорлык.

Зенитно-ракетные войска Вооруженных сил Украины в 2019 году проведут четыре учения противовоздушной обороны с боевыми стрельбами. Первые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в феврале на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

Об этом говорится в фейсбуке Военно-воздушных сил Украины.

"Планируем провести еще более масштабные, чем в прошлом году, учения. В частности, речь идет о боевых стрельбах со сводными зенитными ракетными полками «Бук-М1» и «С-300П». Дивизион «трехсоток» будут вызваны в район выполнения учебно-боевых задач внезапно, со штатным вооружением и военной техникой. Конечно, обстановка будет выглядеть более реалистично. Это является основной задачей", - сказал начальник зенитных ракетных войск полковник Юрий Ставский.

В целом на 2019 запланированы четыре учения с боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Будет проведено более полутора сотен различных мероприятий боевой подготовки, как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и т.п.

Напомним, президент Петр Порошенко говорил, что Украина использовала военное положение в 10 областях в том числе для укрепления противовоздушной обороны.