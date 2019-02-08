Нидерланды планируют в ближайшее время начать переговоры с РоSSией об ответственности за MH17

"Переговоры о начале переговоров" откладываются уже несколько месяцев.

Нидерланды рассчитывают в скором времени приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение самолета рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы контактируем с Россией по вопросу национальной ответственности через дипломатические каналы. Мы все больше уверены в том, что мы в скором времени притупим к переговорам", - заявили в МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, заявил, что дипломатические контакты с Россией , направленные на инициирование формальных переговоров, проходят в "позитивной атмосфере".

"Происходят дипломатические контакты, направленные на то, чтобы узнать, возможно ли начать официальные переговоры о национальной ответственности за крушение MH17", - заявил Блок.

Напомним, в декабре СМИ со ссылкой на письмо Блока в парламент сообщали, что Нидерланды не удовлетворены реакцией РФ по делу о крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" и изучат возможность передачи этого дела в международный суд. Нидерланды и Австралия просили РоSSию официально связаться с властями этих стран по дипломатическим каналам, чтобы обсудить ее ответственность в интересах правосудия, жертв и их родственников.

"Боинг-777" "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена из подконтрольной боевикам территории, а установка "БУК", из которой стреляли - ввезена из РоSSии.