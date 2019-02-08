Украине нужен план для членства в НАТО, как по безвизу, - Лубкивский

"Партнерство Украины и НАТО требует новых форм институционального диалога".

Украине нужен план для членства в НАТО, как по безвизу, - Лубкивский
Фото: nfront.org.ua

Украине нужен четкий план действий для членства в НАТО, как по безвизу, считает Даниил Лубкивский, дипломатический советник премьер-министра Украины Арсения Яценюка в 2015-2016 годах, заместитель министра иностранных дел Украины (2014).

Он напомнил, что после вчерашнего решения парламента в Конституции закреплен курс Украины на членство в ЕС и НАТО. И в этот же день Верховная Рада приняла еще одно важное решение - постановление, которым призвала лидеров и главные политические органы НАТО формально начать подготовку плана действий относительно приобретения Украиной членства в Альянсе.

Он отметил, что идеологом этого решения является лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

Благодаря этому постановлению, подчеркнул Даниил Лубкивский, "то, что было зафиксировано в Конституции как стратегическая цель, Верховная Рада подкрепила практической задачей».

В тексте постановления, сообщил Лубкивский, парламент ссылается на Декларацию саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, где сказано, что "Украина и Грузия станут членами НАТО": "Там зафиксировано, что следующим шагом для Украины и Грузии на прямом пути к присоединению к Альянсу является такой инструмент, как план действий относительно членства. Это указано весьма недвусмысленно: "Сегодня мы ясно утверждаем, что поддерживаем заявку этих стран на ПДЧ", - цитирует он резолюцию саммита.

Во-вторых, Рада констатирует, что "со времени Революции Достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО претерпело глубоких качественных изменений и требует новых форм институционального диалога": "Это - принципиально важный тезис: по сути, он провозглашает совершенно новое историю наших отношений", подчеркнул он.

Кроме того, поскольку в этом году исполняется 70 лет Альянсу, в этот юбилейный год Рада призвала лидеров государств-членов НАТО одобрить "прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членства в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки , что составляет план действий по членству Украины в НАТО ", - говорится в документе.


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