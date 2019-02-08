На линии разграничения женщина пыталась за взятку провезти косметику на 250 тыс. гривен
Женщина везла препараты для собственного косметологического салона.
На линии разграничения на Донбассе пограничники задержали женщину, которая пыталась за взятку в 150 евро провезти на оккупированную территорию косметологические препараты. Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Во время проведения контрольных операций обзорной группой пограничников и представителями ГФС было обнаружено в личных вещах женщины большое количество медицинских и косметологических препаратов", - сказано в сообщении. 52-летняя женщина объяснила пограничникам, что этот "багаж" ей нужен для собственного косметологического салона.
"Поняв, что ей не удастся наладить "процедуры ботокса" на оккупированной территории, жительница Донецка попыталась "договориться" с правоохранителями о непривлечении к административной ответственности и перемещении указанных товарно-материальных ценностей через линию разграничения, предложила взятку в размере 150 евро ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что препараты общей стоимостью почти 250 тыс. гривен изъяты, а по факту предложения взятки информация направлена в Национальную полицию.
Напомним, накануне двое мужчин умерли на КПВВ "Майорск" со стороны боевиков. Полиция намерена расследовать гибель людей, так как в январе на этом же КПВВ умерли еще три человек.
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Политика
08.02.2019 14:52