НАБУ пришло с обысками в "Аграрный фонд" по делу о растрате 240 млн грн

Выемка документов началась 7 февраля.

НАБУ пришло с обысками в "Аграрный фонд" по делу о растрате 240 млн грн
Фото: nabu.gov.ua

Детективы Национального акционерного бюро в четверг, 7 февраля, пришли с обыском в ПАО "Аграрный фонд". Следственные действия продолжились также в пятницу.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту растраты должностными лицами "Аграрного фонда" более 240 млн грн средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах.

Выемка документов связана с отказом должностных лиц "Аграрного фонда" добровольно предоставить детективам интересующие их материалы.

"Представители ПАО сознательно затягивают завершение следственных действий. Из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здание до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководство ПАО сообщали неоднократно заранее. Тем не менее, сотрудников об этом не предупредили, и теперь люди ожидают морозе", - заявили в НАБУ.

Пресс-служба "Аграрного фонда" сообщила, что работа компании заблокирована с 14:00 четверга.

Глава правления компании Андрей Радченко считает, что действия НАБУ ставят под угрозу посевную кампанию.

"Мы уважаем работу всех антикоррупционных и правоохранительных органов... Я всегда исповедовал в госкомпании идеологию нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции. Однако у меня вызывают беспокойство сегодняшние действия антикоррупционных органов. Они ставят под удар не только нашу работу и уровень поступлений дивидендов государству, но и всю программу поддержки мелких и средних фермеров Украины, кредитование удобрениями которых осуществляет Аграрный фонд", - заявил топ-менеджер.


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