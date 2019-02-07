Комитет Сената США поддержал выдвижение Барра на пост генпрокурора

В поддержку Барра высказались 12 республиканцев, 10 демократов проголосовали против.

Комитет Сената США поддержал выдвижение Барра на пост генпрокурора
Уильям Барр
Фото: BBC.com

Юридический комитет Сената США большинством голосов поддержал кандидата на должность нового генерального прокурора США Уильяма Барра, предложенного два месяца назад главой Белого дома Дональдом Трампом.

На состоявшемся в четверг заседании в поддержку Барра высказались 12 республиканцев, входящих в состав Юридического комитета. Против его выдвижения проголосовали все 10 демократов, входящих в состав комитета, передает Голос Америки.

Представители Демократической партии отказали Барру в поддержке, объяснив это сомнениями в возможных действиях нового генпрокурора в отношении расследования роSSийского вмешательства в выборы.

Ожидается, что Уильям Барр будет утвержден Сенатом, большинство мест в котором контролируют республиканцы, уже на следующей неделе.

Юрист, специализирующийся в вопросах корпоративного права, Уильям Барр уже возглавлял Минюст США в начале 1990ых годов, в администрации президента Джорджа Буша-старшего. Законодатели от обеих партий отмечают, что Барр не понаслышке знаком с принципами работы Министерства юстиции. Кроме того, Уильям Барр не обязан взлетом в своей карьере президенту Трампу.

В ходе слушаний в юридическом комитете Сената Барр заявил, что не будет досрочно прекращать расследование вмешательства РоSSии в американские выборы в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, и не допустит вмешательства в ход расследования.

В ноябре прошлого года Трамп уволил прежнего главу ведомства и генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который отказался надзирать за ходом "роSSийского расследования".


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