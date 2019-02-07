Комитет Сената США поддержал выдвижение Барра на пост генпрокурора
В поддержку Барра высказались 12 республиканцев, 10 демократов проголосовали против.
Юридический комитет Сената США большинством голосов поддержал кандидата на должность нового генерального прокурора США Уильяма Барра, предложенного два месяца назад главой Белого дома Дональдом Трампом.
На состоявшемся в четверг заседании в поддержку Барра высказались 12 республиканцев, входящих в состав Юридического комитета. Против его выдвижения проголосовали все 10 демократов, входящих в состав комитета, передает Голос Америки.
Представители Демократической партии отказали Барру в поддержке, объяснив это сомнениями в возможных действиях нового генпрокурора в отношении расследования роSSийского вмешательства в выборы.
Ожидается, что Уильям Барр будет утвержден Сенатом, большинство мест в котором контролируют республиканцы, уже на следующей неделе.
Юрист, специализирующийся в вопросах корпоративного права, Уильям Барр уже возглавлял Минюст США в начале 1990ых годов, в администрации президента Джорджа Буша-старшего. Законодатели от обеих партий отмечают, что Барр не понаслышке знаком с принципами работы Министерства юстиции. Кроме того, Уильям Барр не обязан взлетом в своей карьере президенту Трампу.
В ходе слушаний в юридическом комитете Сената Барр заявил, что не будет досрочно прекращать расследование вмешательства РоSSии в американские выборы в 2016 году, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, и не допустит вмешательства в ход расследования.
В ноябре прошлого года Трамп уволил прежнего главу ведомства и генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который отказался надзирать за ходом "роSSийского расследования".
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Политика
07.02.2019 23:30