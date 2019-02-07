Гуайдо попросил папу Римского о помощи в урегулировании конфликта в Венесуэле
Лидер оппозиции заявил, что был бы рад видеть папу в Венесуэле.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к папе Римскому Франциску с просьбой помочь в урегулировании конфликта в стране.
Об этом он заявил в эфире телеканала Sky TG24, передает Радио Свобода.
Гуайдо уточнил, что такие люди, как понтифик, могут повлиять на проведение свободных выборов. Политик также сказал, что был бы рад принять Франциска в Венесуэле, и напомнил о том, что понтифик Иоанн Павел II посещал страну 25 лет назад.
Ранее с просьбой помочь в налаживании диалога к папе Римскому обратился президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Папа Римский Франциск не исключил посредничества Ватикана в кризисе в Венесуэле, но только в том случае, если об этом попросят обе стороны.
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Политика
07.02.2019 23:29