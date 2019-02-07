Волкер изменил мнение о присутствии роSSийских наблюдателей на выборах в Украине

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что озабоченность Киева безопасности в контексте участия роSSийских наблюдателей в выборах является весьма реальной, поскольку РоSSия является страной-агрессором.

Об этом Волкер написал в твиттере .

"Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ . Мы убеждены в преданности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что РоSSия является агрессором в Украине, а следовательно беспокойство Украины относительно безопасности очень реальное", - написал он.

We welcome Ukraine’s readiness to facilitate the OSCE ODHIR mission’s activities. We have confidence in ??‘s commitment to transparency and the conduct of free and fair elections. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 февраля 2019 г.

Ранее Волкер призвал Украину допустить роSSийских наблюдателей на президентские выборы. По его словам, участие роSSийских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ) поможет общественному признанию результатов голосования.

Напомним, ранее стало известно, что ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян.

МИД Украины несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах . Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, говорил, что роSSийские наблюдатели на выборах в Украине - это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.

4 февраля в Раду был внесен законопроект о недопуске роSSийских наблюдателей на выборы.