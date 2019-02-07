Волкер изменил мнение о присутствии роSSийских наблюдателей на выборах в Украине
Из-за РоSSии-агрессора "беспокойство Украины относительно безопасности очень реальное".
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что озабоченность Киева безопасности в контексте участия роSSийских наблюдателей в выборах является весьма реальной, поскольку РоSSия является страной-агрессором.
Об этом Волкер написал в твиттере.
"Мы приветствуем готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. Мы убеждены в преданности Украины прозрачности и проведению свободных и честных выборов. Следует помнить, что РоSSия является агрессором в Украине, а следовательно беспокойство Украины относительно безопасности очень реальное", - написал он.
We welcome Ukraine’s readiness to facilitate the OSCE ODHIR mission’s activities. We have confidence in ??‘s commitment to transparency and the conduct of free and fair elections.
Ранее Волкер призвал Украину допустить роSSийских наблюдателей на президентские выборы. По его словам, участие роSSийских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ) поможет общественному признанию результатов голосования.
Напомним, ранее стало известно, что ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян.
МИД Украины несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах . Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, говорил, что роSSийские наблюдатели на выборах в Украине - это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.
4 февраля в Раду был внесен законопроект о недопуске роSSийских наблюдателей на выборы.
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