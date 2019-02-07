"Роттердам+": суд обязал НАБУ вернуть компьютеры НКРЭКУ

Телефон сотрудника комиссии остался в бюро.

"Роттердам+": суд обязал НАБУ вернуть компьютеры НКРЭКУ
Фото: telegraf.com.ua

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро вернуть компьютеры Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, изъятые в ходе обыска по делу формулы "Роттердам плюс". Такое решение принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Вадим Сенин, сообщает "Слово и Дело".

Как указывается в документе, детективы НАБУ на основании решения суда провели обыск в помещении НКРЭКУ и изъяли 4 системных блока, жесткий диск и iPhone 6S одного из работников Нацкомиссии. В связи с этим адвокат Ирина Одинец в интересах НКРЭКУ подала жалобу о возвращении временно изъятого имущества.

Адвокат отметила, что изъятая компьютерная техника НКРЭКУ и мобильный телефон являются предметами материальной ценности. Она также добавила, что изъятие компьютерной техники препятствует полноценному осуществлению хозяйственной деятельности Нацкомиссии, а мобильного телефона работника – ограничивает и нарушает личное право собственности. Адвокат добавила, что указанное имущество имеет статус временного изъятого и подлежит возвращению.

В то же время, как установил суд, постановлением детектива НАБУ указанное изъятое имущество признано вещественным доказательством. Однако судья Сенин установил, что на это имущество не наложен арест, а также оно не входило в перечень, по которым прямо было предоставлено разрешение на отыскание в решении суда об обыске. При этом судья добавил, что ссылки детективов на то, что на компьютерах и жестком диске сохранилась информация, указанная в постановлении следственного судьи о разрешении на проведение обыска, являются необоснованными, поскольку предоставленное заключение эксперта этого не подтверждает.

Суд частично удовлетворил жалобу, оставив телефон у детективов, поскольку для его возвращения должен обратиться владелец.


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