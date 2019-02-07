Полиция открыла дело по заявлению о слежке за Зеленским

Кандидат в президенты заметил, что за ним ведут наблюдение

Полиция открыла дело по заявлению о слежке за Зеленским
Владимир Зеленский
Фото: пресс-служба Владимира Зеленского

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту незаконного наблюдения за кандидатом в президенты. Дело открыто по заявлению самого кандидата, сообщает пресс-служба полиции.

По данным LB.ua, речь идет о Владимире Зеленском.

"7 февраля 2018 один из кандидатов в президенты Украины обратился в органы НПУ с заявлением о зафиксированных фактах слежки за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в г.Одесса на фестивале «Лига смеха» с 30 января по 4 февраля 2019 года. Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода по прибытии в Киев", - сказано в сообщении.

Полиция приняла заявление и открыла уголовное производство по статье ч.2 ст.182 Уголовного кодекса "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

По данным ТСН, слежка была организована Службой безопасности Украины.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Виктор Чумак, который возглавляет предвыборный штаб Анатолия Гриценко, заявил об обнаружении устройств для прослушки в офисе кандидата.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
Ольга Богомолец попала в ДТП в ОдессеОльга Богомолец попала в ДТП в Одессе
Командующий ВМС о Керченском мосте: да кому нужен? Он и так завалится через несколько летКомандующий ВМС о Керченском мосте: да кому нужен? Он и так завалится через несколько лет
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала экс-бойца "Торнадо" с удостоверением сотрудника ЕврополаПолиция задержала экс-бойца "Торнадо" с удостоверением сотрудника Европола
РоSSийские следователи завели уголовное дело на украинскихРоSSийские следователи завели уголовное дело на украинских
ГПУ открыла дело против МедведчукаГПУ открыла дело против Медведчука
Полиция будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкупПолиция будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп
Полиция за сутки зарегистрировала 12 нарушений избирательного законодательстваПолиция за сутки зарегистрировала 12 нарушений избирательного законодательства
В Киеве полиция со стрельбой задержала чиновника Стрыйского горсоветаВ Киеве полиция со стрельбой задержала чиновника Стрыйского горсовета
ГПУ просит передать дело Савченко и Рубана в райсуд ЧерниговаГПУ просит передать дело Савченко и Рубана в райсуд Чернигова
НАБУ открыло уголовное дело о недостоверной декларации вице-спикера Рады ГеращенкоНАБУ открыло уголовное дело о недостоверной декларации вице-спикера Рады Геращенко
Суд обязал НАБУ открыть дело о содействии прокуроров САП деятельности ОПГСуд обязал НАБУ открыть дело о содействии прокуроров САП деятельности ОПГ
Полиция проверяет законность агитации Игоря ШевченкоПолиция проверяет законность агитации Игоря Шевченко
Последние новости
Подгружаем последние новости