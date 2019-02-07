Верховная Рада призвала НАТО предоставить Украине план действий относительно членства в блоке

Формальный диалог о вступлении в Альянс может начаться на саммите НАТО в декабре.

Верховная Рада призвала НАТО предоставить Украине план действий относительно членства в блоке
Президент Порошенко в парламенте перед голосованием за курс на членство в НАТО и ЕС
Фото: пресс-служба президента

Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Проект постановления с обращением поддержали 243 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.

"Призываем руководителей государств членов НАТО одобрить... на юбилейном саммите альянса в Лондоне в декабре 2019 года данное решение, которое будет развивать положение бухарестского саммита НАТО, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, который установит план действий о членстве Украины в НАТО", - зачитал текст обращения заместитель комитета по иностранным делам Борис Тарасюк.

Украинский парламент обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО.

Между тем народные депутаты констатируют, что со времени Революции Достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО обрело глубокие качественные изменения и нуждается в новых формах институционального диалога.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада поддержала закрепление курса Украины на вступление в НАТО и евроинтеграцию в Конституции.


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