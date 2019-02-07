Верховная Рада призвала НАТО предоставить Украине план действий относительно членства в блоке
Формальный диалог о вступлении в Альянс может начаться на саммите НАТО в декабре.
Верховная Рада обратилась к государствам-членам НАТО с призывом поддержать намерения Украины получить членство в Альянсе и на саммите НАТО в Лондоне в декабре 2019 года начать формальный диалог о предоставления Плана действий относительно членства в Альянсе (ПДЧ). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Проект постановления с обращением поддержали 243 народных депутата на пленарном заседании парламента в четверг.
"Призываем руководителей государств членов НАТО одобрить... на юбилейном саммите альянса в Лондоне в декабре 2019 года данное решение, которое будет развивать положение бухарестского саммита НАТО, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, который установит план действий о членстве Украины в НАТО", - зачитал текст обращения заместитель комитета по иностранным делам Борис Тарасюк.
Украинский парламент обращается к Североатлантическому совету и Парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с просьбой поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в НАТО.
Между тем народные депутаты констатируют, что со времени Революции Достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО обрело глубокие качественные изменения и нуждается в новых формах институционального диалога.
Напомним, ранее сегодня Верховная Рада поддержала закрепление курса Украины на вступление в НАТО и евроинтеграцию в Конституции.
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Политика
07.02.2019 17:36