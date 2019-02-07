ВСП проводит проверку по поводу переизбрания Гречковского и Маловацкого
ВСП составит справку о каждом кандидате.
Секретариат Высшего совета правосудия проводит специальную проверку кандидатов, которые претендуют на должность члена совета. Об этом сообщил ВСП на запрос LB.ua.
Запрос касался возможности двух нынешних членов ВСП Павла Гречковского и Алексея Маловацкого переизбираться в совет снова, поскольку Закон "О Высшем совете правосудия" предусматривает, что членом ВСП можно быть только один строк.
В ответе ВСП сообщает следующее:
"На данный момент секретариат Высшего совета правосудия проводит специальную проверку по поводу кандидатов для избрания членами Высшего совета правосудия и по ее результатам будут составлены и соответственно с частью седьмой ст. 9 Закона переданы съезду адвокатов Украины и съезду представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений выводы о соответствии кандидатов и их документов условиям, установленным Законом Украины "О Высшем совете правосудия".
Кроме этого отмечается, что специальная проверка проходит в форме направления письменных запросов госорганам, которые проводят соответствующую проверку. На основании полученной информации ВСП составит справку о каждом кандидате.
Напомним, в Высший совет правосудия претендует от съезда адвокатов (15-16 февраля): двое действующих члена ВСП Павел Гречковский и Алексей Маловацкий, а также адвокаты Евгений Огарков, Наталья Алпатьева и Тарас Будзей.
От съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений (28 февраля) - 11 кандидатов.
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Политика
07.02.2019 17:18