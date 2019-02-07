Волкер призвал допустить роSSийских наблюдателей на выборы в Украине
Их участие в составе миссии БДИПЧ поможет общественному признанию результатов голосования.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Украину допустить роSSийских наблюдателей на президентские выборы.
Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
Волкер отметил, что участие роSSийских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ) поможет общественному признанию результатов голосования.
"Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае люди могут усомниться в результатах выборов. Нормально, если будут роSSийские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходима уверенность в своих собственных демократических институциях", - отметил Волкер.
Напомним, ранее стало известно, что ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян.
МИД Украины несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах . Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, говорил, что роSSийские наблюдатели на выборах в Украине - это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.
4 февраля в Раду был внесен законопроект о недопуске роSSийских наблюдателей на выборы.
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Политика
07.02.2019 17:18