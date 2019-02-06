Из воинской части во Львовской области украли американские прицелы и приборы "ночного видения" на 4,5 млн гривен
Подозреваемый арестован на 60 суток.
Следователи территориального управления Государственного бюро расследований во Львове, выявили факт хищения имущества со склада воинской части на сумму 4 529 933 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"В ноябре 2018 году с одной из военных частей на Львовщине неизвестные лица похитили 7 тепловизионных прицелов марки ARCHER и 8 приборов ночного видения. Оптика была выделена Украине правительством США в рамках программы международной технической помощи", - говорится в сообщении.
По версии следствия, похищение военного имущества произошло из-за халатного отношения начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения к учету и сохранности вверенного имущества.
Подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток.
Напомним, в январе полиция выявила хищение 6 млн гривен при строительстве фортификационных сооружений в АТО.
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06.02.2019 22:18