Аваков назвал отстранение Супрун "абсурдным решением"

Министр внутренних дел Арсен Аваков не поддерживает решение Окружного административного суда Киева об отстранении Уляны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сегодня с коллегами это обсуждали. Я не поддерживаю такое отстранение... абсурдное решение", сказал Аваков.

При этом он добавил, что вопрос квалификации, возможно, правомерный.

"Но вопрос определения суда, который посреди зимы "как здрасьте", ни с кем не обсудив, не выслушал доводы Кабинета министров и постановил решение такое... на мой взгляд, это решение не является доказанным", - отметил Аваков.

Он также выразил мнение, что Апелляционный суд пересмотрит это решение.

Напомним, Окружной админсуд Киева по иску депутата Игоря Мосийчука отстранил Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения, мотивировав свое решение тем, что Супрун до сих пор остается в гражданстве США .

В защиту Супрун высказались Кабмин, президент Петр Порошенко, а также группа народных депутатов, которые подписали обращение к Кабмину о назначении Супрун на должность министра.