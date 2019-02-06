РоSSийские следователи завели уголовное дело на украинских

Ранее правоохранители предъявили роSSийскому следователю подозрение за дела против Яценюка и Яроша.

?РоSSийские следователи завели уголовное дело на украинских
Следком РФ

Следственный комитет РоSSии возбудил уголовное дело в отношении украинских следователей, которые завели дело на роSSийского следователя.

Об этом сообщается на сайте Следкома РФ.

Отмечается, что дело против украинских правоохранителей возбуждено по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

"В их действиях усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за незаконное привлечение к уголовной ответственности следователя Следственного комитета РФ, осуществляющего уголовное преследование четырех граждан Украины - Дмитрия Корчинского, Арсения Яценюка, Игоря Мазура и Дмитрия Яроша - за события, связанные с деятельностью незаконных вооруженных формирований в период 1994-1995 годов на территории Чеченской Республики", - заявили в Следкоме РФ.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении следователю Следственного комитета РФ Артуру Найманову за незаконное привлечение к уголовной ответственности четырех граждан Украины, в том числе Яценюка и Яроша.

В 2015 году следственный комитет РФ признал Яценюка участником чеченской войны и что якобы он удостоился даже высшей награды Джафара Дудаева.


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