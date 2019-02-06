ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян, - источник

Всего в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек.

ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян, - источник
ОБСЕ
Фото: 112.ua

Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ предложило включить двух граждан РоSSийской Федерации в состав наблюдателей за выборами президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило в список долгосрочных наблюдателей Миссии по наблюдению за выборами двух граждан РФ, несмотря на то, что МИД Украины просил в приглашении на участие в наблюдении, не принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора и оккупанта", - сказал собеседник.

Он добавил, что нигде в обязательствах ОБСЕ не указано, что для участия в миссии по наблюдению за выборами должны быть обязательно приглашены представители всех стран-участников Организации.

"В п.8 Копенгагенского документа ОБСЕ предусмотрено, что приглашения наблюдателей от стран-участниц Организации происходит в той мере, в какой это допускается законодательством. Поскольку законодательством Украины РоSSия признана как государство-агрессор и оккупант, то вполне логична и правовая позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями", - отметил собеседник.

Всего в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.

Напомним, МИД Украины несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах. Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, говорил, что роSSийские наблюдатели на выборах в Украине - это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.

4 февраля в Раду был внесен законопроект о недопуске роSSийских наблюдателей на выборы.


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