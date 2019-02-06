Киев привлек французских консультантов для решения проблемы с мусором

"Сегодня проблема не только для Киева, а и для каждого города Украины".

Киевская горадминистрация и французская компания SUEZ International S.A.S в среду, 6 февраля, подписали меморандум о сотрудничестве в управлении отходами.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Глава КГГА Виталий Кличко назвал этот меморандум очень важным документом, потому что управление отходами "сегодня проблема не только для Киева , а и для каждого города Украины".

Столица ежегодно производит 1,2 млн тонн бытовых отходов, и мощностей мусоросжигательного завода "Энергия" не хватает, чтобы справиться с такими объемами. Мусорные полигоны заполнены и должны быть закрыты в ближайшие годы, а раздельный сбор отходов не реализован.

Французские партнеры должны помочь найти выход из сложившейся ситуации. Они будут участвовать в разработке стратегического план мероприятий для Киева по управлению отходами.

"Мы были бы очень рады поделиться нашими экспертизами с Киевом и работать вместе, чтобы имплементировать европейские и мировые стандарты этих экологических услуг для Киева . Чтобы найти лучшие решения, которые уже доступны и могут быть разработаны и адаптированы под ситуацию в Киеве ", - сказала вице-президент французской компании Александра Бургуан.