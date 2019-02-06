Янукович: Европа кинула меня, как лоха

Бывший президент пожаловался на несоблюдение соглашения 21 февраля.

Янукович: Европа кинула меня, как лоха
Фото: 24ТВ

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что страны Европейского Союза обманули его в 2014 году.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, говоря о соглашении об урегулировании ситуации в Украине, которое Янукович подписал с лидерами оппозиции 21 февраля 2014 года.

По словам Януковича, представитель РоSSии Владимир Лукин, который присутствовал тогда на переговорах, заранее выразил сомнение в выполнении этого соглашения.

"Он мне сказал: "Неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены". Я сказал: "Да. Я хочу верить, что на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и подписывают документ, на таком уровне они обязательно будут выполнены", - сказал Янукович.

"К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали. Или, как говорят, продвинутые украинские политики, которые себя такими считают, меня кинули, как лоха", - добавил он.

Напомним, соглашение между Януковичем с одной стороны и лидером УДАРа Виталием Кличко, лидером "Свободы" Олегом Тягнибоком и лидером "Батькивщины" Арсением Яценюком было подписано 21 февраля с целью прекращения кровопролития на Майдане.

Подписание документа завизировали министры иностранных дел Германии и Польши и французский дипломат, выступавшие одной из сторон переговорного процесса. Посланник Путина, который также принимал участие в ночных четырехсторонних переговорах, на заключении соглашения не присутствовал.


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