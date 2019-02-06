Ирина Луценко потребовала у Гриценко в суде 2,5 млн гривен

Иск касается слов кандидата о мнимой службе сына Луценко в АТО.

Ирина Луценко потребовала у Гриценко в суде 2,5 млн гривен

Депутат Верховной Рады, жена генерального прокурора Украины Ирина Луценко подала в суд на бывшего министра обороны, кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

Об этом она рассказала в эфире телеканала Zik 5 февраля.

Иск касается заявления Гриценко о том, что война в Донбассе давно бы закончилась, если бы Луценко и другие чиновники не прятали своих сыновей от фронта.

"Я уже подала в суд за ложь Анатолия Гриценко, за то, что он обидел семью, для защиты чести и достоинства семьи Луценко и нас как родителей. Потому что это неправда, что мы прятали своего ребенка", - заявила Ирина Луценко.

"Сумма иска будет 2,5 млн гривен. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел для того, чтобы внести залоговый платеж, который берет Центральная избирательная комиссия у кандидата в президенты. Если он нашел как верховный главнокомандующий, - как он себе думает, так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина, - то проигранный в суде иск будет стоить того же залог", - сказала она.

Напомним, что судебному иску предшествовала заочная фейсбучная ссора Анатолия Гриценко и Юрия Луценко.

Гриценко в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что война в Донбассе давно бы закончилась, если бы Луценко и другие чиновники не прятали своих сыновей от фронта. Гриценко сказал, что некоторые чиновники полностью, некоторые после нескольких месяцев в АТО, - заблаговременно возвращали своих детей домой, или в парламент, или в "Укроборонпром", когда других военнослужащих мобилизовали на год и более.

Генпрокурор возмутился словами Гриценко и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.

Гриценко извиниться перед Луценко отказался


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