Депутаты БПП принесли в Раду полтора миллиона подписей за вступление в ЕС и НАТО

Коробки с подписями поставили у входа в зал, чтобы "показать поддержку изменений в Конституцию".

Фото: Цензор.НЕТ

Депутаты парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" принесли в Раду около 1,5 миллиона подписей в поддержку конституционных изменений о курсе в ЕС и НАТО. Об этом сообщает "Цензор.нет".

По словам представителей фракции, это сделано для того, чтобы депутаты приходя в сессионный зал смогли увидеть, какая есть поддержка у идеи закрепления в Конституции Украины неуклонного курса на членство в НАТО и ЕС.

По словам Алексея Гончаренко, подписи собирали представители БПП и общественных организаций. В целом собраны более 1,5 млн подписей со всех регионов Украины и от представителей различных слоев населения.

"Я надеюсь, что завтра депутаты, которые будут идти на заседание, увидят, чего хотят люди. Большинство украинцев поддерживают курс на ЕС и НАТО", - сказал Гончаренко.

Фото: Цензор.НЕТ

Он акцентировал, что подписи собраны во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Также, он предположил, что люди в областях, которые граничат с оккупированными территориями и Россией больше всех заинтересованы в членстве в ЕС и НАТО.

Напомним, в четверг Верховная Рада Украины планирует рассмотреть изменения в Конституцию, дополнив ее стремлением страны к евроинтеграции и вступлению в НАТО.

Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ


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