Глава Херсонского облсовета заявил о готовности покинуть пост из-за дела Гандзюк

Мангер приостановил членство в партии "Батькивщина" на время расследования убийства.

Глава Херсонского облсовета заявил о готовности покинуть пост из-за дела Гандзюк
Фото: facebook/gandziukgate

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер сообщил, что в случае, если депутаты областной рады поддержат такое решение, он готов уйти с должности из-за дела погибшей активисты Екатерины Гандзюк.

Об этом Мангер сообщил в эфире Громадського.

На вопрос ведущего, готов ли Мангер уйти с должности, если социальное давление по делу Гандзюк будет продолжаться, он сказал: "На сегодня председатель облсовета избирается по (решению) количества депутатов, присутствующих в областном совете, да? Если у депутатов будет такое желание (отстранить от должности.), то есть процедура ... и я всегда подчиняюсь закону".

Мангер добавил, что приостановил членство в партии "Батькивщина" на время расследования убийства Екатерины Гандзюк, чтобы "прекратить все спекуляции".

Также он прокомментировал свои связи с Алексеем Левиным, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк.

"Господин Левин является помощником депутата господина Ставицкого, это депутат облсовета. Я с ним общался ровно настолько как с помощником депутата, на этом точка. Госпожу Катерину я лично не знал, мы с ней никогда не общались, вообще нигде не пересекались с ней ... ", - подчеркнул Мангер.

28 января на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады ее отец Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Глава Херсонского облсовета отверг обвинения отца Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Военные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской областиВоенные задержали мужчину, запускавшего беспилотник над воинской частью в Херсонской области
Военные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направленииВоенные на Донбассе обезвредили засаду боевиков на Докучаевском направлении
В Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцамВ Латвии телеканал "РоSSия РТР" запретили за пропаганду ненависти к украинцам
Командующий ВМС о Керченском мосте: да кому нужен? Он и так завалится через несколько летКомандующий ВМС о Керченском мосте: да кому нужен? Он и так завалится через несколько лет
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" (обновлено)В Киеве активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" (обновлено)
На Банковой активисты проводят акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?"На Банковой активисты проводят акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?"
ВСК по делу Гандзюк готова представить в парламенте промежуточный отчетВСК по делу Гандзюк готова представить в парламенте промежуточный отчет
Аваков заявил о попытках развернуть систему масштабного подкупа избирателейАваков заявил о попытках развернуть систему масштабного подкупа избирателей
В ЦИК поступили документы 83 потенциальных кандидатов на пост президентаВ ЦИК поступили документы 83 потенциальных кандидатов на пост президента
Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИЭкс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИ
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Филарет не приехал на интронизацию Епифания из-за ухудшения здоровьяФиларет не приехал на интронизацию Епифания из-за ухудшения здоровья
Епифаний назвал РПЦ последним форпостом фюрера РФ в УкраинеЕпифаний назвал РПЦ последним форпостом фюрера РФ в Украине
Посла Украины в Финляндии доставили на родину из-за тяжелой травмы, - СМИПосла Украины в Финляндии доставили на родину из-за тяжелой травмы, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости