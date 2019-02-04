Глава Херсонского облсовета заявил о готовности покинуть пост из-за дела Гандзюк

Мангер приостановил членство в партии "Батькивщина" на время расследования убийства.

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер сообщил, что в случае, если депутаты областной рады поддержат такое решение, он готов уйти с должности из-за дела погибшей активисты Екатерины Гандзюк.

Об этом Мангер сообщил в эфире Громадського.

На вопрос ведущего, готов ли Мангер уйти с должности, если социальное давление по делу Гандзюк будет продолжаться, он сказал: "На сегодня председатель облсовета избирается по (решению) количества депутатов, присутствующих в областном совете, да? Если у депутатов будет такое желание (отстранить от должности.), то есть процедура ... и я всегда подчиняюсь закону".

Мангер добавил, что приостановил членство в партии "Батькивщина" на время расследования убийства Екатерины Гандзюк, чтобы "прекратить все спекуляции".

Также он прокомментировал свои связи с Алексеем Левиным, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк.

"Господин Левин является помощником депутата господина Ставицкого, это депутат облсовета. Я с ним общался ровно настолько как с помощником депутата, на этом точка. Госпожу Катерину я лично не знал, мы с ней никогда не общались, вообще нигде не пересекались с ней ... ", - подчеркнул Мангер.

28 января на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады ее отец Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Глава Херсонского облсовета отверг обвинения отца Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

В начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор).