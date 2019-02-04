"Новая газета" отследила рейсы самолета "повара Путина" в Сирию и Африку

Был ли Пригожин на борту во время всех этих перелетов, неизвестно.

"Новая газета" отследила рейсы самолета "повара Путина" в Сирию и Африку
Евгений Пригожин
Фото: zampolit.com

Самолёт, предположительно принадлежащий роSSийскому бизнесмену Евгению Пригожину, которого называют "поваром Путина", почти каждый месяц совершает перелеты в страны Ближнего Востока и Африки, в которых воюют роSSийские наемники.

Об этом говорится в расследовании "Новой газеты" и Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Речь идет о самолете Raytheon HAWKER 800XP с регистрационным номером M-VITO. Официально он принадлежит сейшельской компании, которая не раскрывает своих владельцев. Авторы расследования связывают этот самолеёт с Пригожиным, опираясь на записи в соцсетях его дочери, а также на тот факт, что той же сейшельской компании принадлежит яхта, на которой отдыхала семья Пригожина.

"Новая газета" отследила все перемещения самолета с конца 2016 по начало 2019 года. Чаще всего он летал между Москвой и Петербургом. На втором месте по количеству визитов - Бейрут (48 раз за два года). "Новая газета" предполагает, что это было лишь промежуточная остановка перед продолжением полета в Сирию или Африку. Борт фиксировали в небе над Сирией (21 раз), Египтом (27 раз) и Ливией (покрытия системы отслеживания в других странах нет). По данным кенийских СМИ, он также бывал в Судане и Чаде.

Был ли Пригожин на борту во время всех этих перелетов, неизвестно. Источник, имеющий доступ к данным регистрации, подтвердил лишь один перелет бизнесмена в столицу Судана Хартум в сопровождении двух предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнер".

"Новая газета" отправила вопросы Пригожину для этого материала в пресс-службу его компании "Конкорд". Ответы, как и в других случаях, были опубликованы в группе "Конкорда" в сети "ВКонтакте". Пригожин ответил, что бизнес-джет M-VITO ему не принадлежит и он им не пользуется. Визит в Судан он также отрицает. На вопросы об интересах в Африке Пригожин отвечать отказался.

Напомним, в конце ноября Bloomberg узнал о работе наемников "повара Путина" в 10 странах Африки.


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