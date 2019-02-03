В ЦИК поступили документы 83 потенциальных кандидатов на пост президента

В течение воскресенья заявления подали 12 человек.

В ЦИК поступили документы 83 потенциальных кандидатов на пост президента
Фото: 24 канал

83 человека подали заявления в Центральную избирательную комиссию на участие в выборах президента Украины 2019 года.

Об этом сообщил спикер ЦИК Константин Хивренко, передает РБК-Украина.

"С начала избирательного процесса, по состоянию на 17:45 3 февраля в ЦИК поступили документы 83 человек – потенциальных кандидатов на пост президента Украины", - сообщил Хивренко.

По его словам, в течение воскресенья заявления подали более десятка потенциальных кандидатов.

"В течение 3 числа заявления подали 12 человек. Это немного больше чем вчера. Ведь 2 февраля, документы на кандидатство сдали 10 человек", - добавил он.

По состоянию на 1 февраля, ЦИК зарегистрировал 28 кандидатов в президенты. Ранее сегодня также подал документы для регистрации кандидатом в президенты бывший журналист Дмитрий Гнап, действующий президент Петр Порошенко и находящаяся под арестом нардеп Надежда Савченко.

Также в воскресенье в ЦИК повторно поступили документы от лидера партии "Разумная сила" Александра Соловьева, которому ранее было отказано в регистрации из-за наличия в его предвыборной программе положений, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Прием документов на регистрацию завершится в 24:00, а сама регистрация - 8 февраля.


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