В 79-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков у Павлополя
По данным сослуживцев, на пленного оказывают колоссальное психологическое давление.
Пропавший в районе Павлополя на Донбассе разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен к оккупантам. Об этом сообщили на странице бригады в Фейсбук после того, как террористы опубликовали видео с украинским военным.
"Мы признаем принадлежность военнослужащего на видеозаписи. Николай Гриненко - военнослужащий нашей воинской части", - говорится в сообщении.
В бригаде считают сказанное на камеру Гриненко "подготовленным, сфабрикованным и срежиссированным кремлевской пропагандой видео в "Донецких подвалах".
По данным сослуживцев, на пленного оказывают колоссальное психологическое давление.
"Предпринимаются все меры на всех уровнях для возвращения нашего военнослужащего домой", - отмечают в бригаде.
Военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады пропал с боевых позиций 23 января. Вечером того же дня террористы заявили, что боец попал к ним в плен.
Напомним, что это уже третий случай попадания в плен украинских военнослужащих в последнее время. 21 января стало известно, что боевики "ДНР" захватили в плен бойца 58-й бригады Станислава Панченко, а в начале января в плен боевиков попал боец 128-й бригады Андрей Качинский.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
03.02.2019 14:57
03.02.2019 15:35