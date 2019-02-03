Гнап подал документы для регистрации кандидатом в президенты

Бывший журналист заявил, что может победить на выборах.

Фото: Макс Левин

Бывший журналист Дмитрий Гнап в воскресенье подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты от партии "Сила людей".

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Гнап собрал 2,5 млн гривен залога, необходимого для регистрации президентом, при помощи публичной кампании фандрайзинга. Выступая перед сторонниками перед зданием Центризбиркома, Гнап сказал, что успешный краудфандинг придал ему веру в возможность победы на выборах президента, которые состоятся 31 марта.

Фото: Макс Левин Перед зданием ЦИК исполнили гимн Украины на волынке

Вместе с Гнапом на подачу документов пришли внефракционные народные депутаты Наталия Веселова и Остап Еднак, которые прошли в Верховную Раду по спискам партии "Самопомич", но потом были из нее исключены.

Выдвижение кандидатуры Гнапа стало итогом праймериз, который состоялся в партии. Он вступил в "Силу людей" в начале декабря 2018 года.

Гнап – известный украинский журналист, общественный активист. С 2013 года – руководитель проекта "Слидство.инфо" на "Громадському.ТБ". В июне 2018 года он заявил, что уходит из журналистики в политику и ведет переговоры о создании нового политического проекта.