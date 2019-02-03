Оккупанты открыли в Севастополе военный центр для школьников

Детей учат, как обращаться с оружием.

Оккупанты открыли в Севастополе военный центр для школьников
Оккупанты открыли в Севастополе военный центр для школьников
Фото: 112

Военные РФ открыли в оккупированном Севастополе центр, в котором будут обучать школьников, как обращаться с оружием. Об этом пишет сайт "Крым.Реалии".

Согласно сообщениею пресс-службы Минобороны РФ, "военно-патриотический центр создан в соответствии с решением министра обороны РоSSии" на базе базе городского Дома офицеров. Центр получил название "Дом Юнармии".

"В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения "Юнармия", под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки", – говорится в сообщении.

В силовом ведомстве оккупантов утверждают, что "юные патриоты участвуют в занятиях по сборке-разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке". Также в ходе занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников учили экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз.

РоSSийские военные намерены научить детей, как оказывать первую медицинскую помощь и транспортировать раненого.

Согласно информации Минобороны РФ, к движению "Юнармия" приобщили уже более 500 севастопольских школьников.

Украинские правозащитники ранее обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в оккупированном Крыму. Психологи отмечают, что в современном образовании РоSSии на сознание детей оказывают давление, пишет издание.

Напомним, боевики на Донбассе организовали так называемые "патриотические лагеря", где также учили детей, как вести себя с оружием. Через эти лагеря прошли "обучение" более 5 тысяч детей.


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