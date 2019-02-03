КНДР выразила поддержку Мадуро

МИД Северной Кореи поддержал Николаса Мадуро, назвав попытку свергнуть его "вмешательством внешних сил во внутренние дела страны". Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает ТАСС.

"Любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права", - говорится в сообщении.

В правительстве Кореи считают, что, люди, выступающие за справедливость, независимость, стабильность и мир "всегда будут на стороне правительства Венесуэлы". В министерстве также призвали к мирному урегулированию конфликта.

Ранее в поддержку Мадуро выступили также РоSSия, Беларусь , Сирия, Иран и Китай . США , Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства.

На экстренном собрании Совбеза ООН госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро поддерживают те государства, в которых также наблюдаются проблемы с демократией.

Напомним, Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны после того, как парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным.