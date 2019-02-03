Наемники фюрера РФ обстреляли Золотое-5, - СЦКК

РосСМИ сообщают, якобы населенный пункт обстреляли украинские военные.

Наемники РФ обстреляли Золотое-5, - СЦКК
Архивное фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщает, что незаконные вооруженные формирования вновь обстреляли Золотое-5, передает штаб ООС.

"Так, 31 января и 1 февраля текущего года, на информационных ресурсах роSSийско-оккупационных войск была распространена информация о якобы зафиксированных нарушениях режима прекращения огня со стороны подразделений ВС Украины на направлении Золотое-4 - Золотое-5. В упомянутых фейковых сообщениях украинские подразделения обвиняются в обстрелах из стрелкового оружия, РПГ и другими огневыми средствами местных детского сада, школы и жилых домов", - говорится в сообщении.

В пресс-центре штаба отметили, что при детальном изучении расстояния, профиля высот местности, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, направления из которого велся обстрел, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований РоSSийской Федерации видно, что украинские военнослужащие не причастны к обстрелам детского учреждения и жилых домов мирных жителей Золотого-5.

Отмечается, что якобы поврежденные здания находятся в разных районах, а также в середине плотных застроек жилых кварталов данного населенного пункта. Ближайшие позиции подразделений Объединенных сил расположены на удалении, что делает невозможным применение СПГ и стрелкового оружия, которое могло бы повредить жилые дома.

Кроме того, превышение высот не позволяет вести огонь с позиций Объединенных сил, подчеркнули в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В пресс-центре Операции отметили, что указанные факты в очередной раз свидетельствуют о целенаправленных действиях незаконных вооруженных формирований РоSSийской Федерации по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня во время перемирия и сознательном невыполнении Минских договоренностей.

Напомним, ранее в Чермалыке под обстрел боевиков попал похоронный автобус.


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